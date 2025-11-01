Marta Sendra elegida como nueva comisionada de Educación de Barcelona

La nueva comisiona de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Sendra - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marta Sendra Ibáñez ha sido elegida como nueva comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, una figura que se crea para fortalecer las políticas educativas municipales.

Este nombramiento responde a la voluntad de impulsar y dar apoyo político a la Regiduría de Educación, reforzando su capacidad de coordinación e interlocución con los diferentes agentes de los distritos de la ciudad, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Entre sus funciones estará el impulso de la estrategia educativa municipal, la colaboración con los centros educativos, las relaciones con las entidades del tercer sector, las asociaciones de familias y los agentes educativos y la planificación y ejecución de proyectos educativos municipales.

Sendra tiene el título de magisterio por la Universitat Autònoma de Barcelona y tiene dos posgrados, uno de Educación Especial y otro de Educación Física.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de la educación especial, donde se inició como educadora en el Institut Ortopedagògic de Nen Déu y siguió durante 40 años como maestra de educación especial en la Escola REL y, además, ha sido secretaria de educación de la Federació de Barcelona del PSC y consellera de distrito del Eixample.

También ha ostentado el cargo de vocal de escuelas de educación especial en la Associació Empresarial d'Economia Social (AESS), en la asociación DINCAT (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), en la junta de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya (FECEC) i ha sido secretaria de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE).