Martí (Junts) pedirá a Collboni que exija al Estado las inversiones prometidas para Barcelona

Martí en rueda de prensa este miércoles - JUNTS

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha avanzado que en el pleno de julio pedirá al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que exija al Gobierno del Estado todas las inversiones comprometidas para Barcelona y en "el conjunto del país" que no se han llevado a cabo.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este martes en la que ha criticado el conformismo de Collboni en esta cuestión, tras conocerse que en 2025 Catalunya "solo recibió el 8,6% del total de la inversión estatal ejecutada, mientras que el Estado solo ha ejecutado el 58% de las inversiones presupuestadas en Catalunya".

"No estamos ante un hecho puntual sino de una infrainversión crónica y sistemática que perjudica directamente Barcelona en infraestructuras de movilidad, en Rodalies, también en equipamientos y en proyectos clave para la ciudad como la Sagrera y Sants", ha sostenido.

PLAN PARA COMERCIANTES

Por otra parte, Martí también ha explicado que reclamarán que el gobierno municipal implemente un plan "urgente" de apoyo a los comercios y vecinos afectados por obras de larga duración y por grandes eventos sociales de gran impacto.

Ha puesto de ejemplo el "impacto negativo" sobre el tejido comercial del Tour de Francia o la visita del Papa León XIV, además del socavón por las obras de la L9 del Metro en Sant Gervasi.