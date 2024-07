Martín Blanco (PP) asegura que Sánchez "saca su fuerza de la división de los españoles"

Lamenta que Catalunya se oponga al reparto de menores migrantes y avisa: no hay "soluciones fáciles"



El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "saca su fuerza de la división de los españoles".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este jueves para valorar los primeros meses de esta legislatura de Sánchez, en la que ha sostenido que es el "presidente más sectario de la historia democrática de España".

"Su política es una política orientada a la división; al menosprecio de la oposición; al desprecio del adversario político y, desde nuestro punto de vista, está generando un enorme trastorno, un enorme perjuicio en la sociedad española, sobre todo porque ha demostrado una falta de capacidad de entender lo que es un Estado Democrático de Derecho", ha dicho.

"SITUACIÓN VERDADERAMENTE CALAMITOSA"

En la misma línea, Martín Blanco ha garantizado que Sánchez está haciendo una política que "conduce a España a una situación verdaderamente calamitosa".

"Es el mejor presidente que pueden tener y al que pueden aspirar los partidos separatistas. Lo ha demostrado y, por eso, yo creo que los incentivos que tienen los partidos separatistas para mantener a Sánchez al frente del Gobierno son muchos y, de hecho, siempre encuentran la forma de actuar como un bloque", ha sostenido Martín Blanco.

DENUNCIA A SU MUJER

Ha hecho un balance "muy negativo" del Gobierno de Sánchez, y ha argumentado que tendría que haber tomado una decisión drástica sobre si continuar en el Gobierno cuando Manos Limpias denunció a su mujer, Begoña Gómez.

"¿Hasta qué punto está acorralado por algunos casos de corrupción que le afectan?. Sería entendible y comprensible que el señor Sánchez hubiera tomado la decisión de dimitir frente a una situación que sería insostenible en muchos países democráticos del mundo", ha añadido.

LEY DE EXTRANJERÍA

Preguntado por la reforma de la ley de extranjería para garantizar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, a la que Catalunya se opuso, ha expresado: "No me gusta que la Generalitat haya rechazado participar en esta política. Realmente espero que tengan una solución que sea razonable, no es un problema que se pueda ventilar con soluciones fáciles".

Ha explicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido reuniones con las comunidades autónomas para ver su posición, como es "de sentido común".