Martín Blanco (PP) sobre la concentración contra Sánchez: "La podríamos catalogar de éxito"

Archivo - El diputado del PP Nacho Martín interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha celebrado la concentración celebrada el domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de no querer entrar en un debate sobre el número de asistentes: "La podríamos catalogar de éxito".

"Hay una parte importante de españoles que asumen que la situación del Gobierno es insostenible. Los tres hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo, sus mosqueteros en la moción de censura contra Mariano Rajoy, están en prisión o en libertad condicional", ha destacado en una entrevista en La 2 Cat y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Tras considerar que la situación es "dramática desde un punto de vista institucional y democrática", ha defendido las declaraciones hechas en la concentración por presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ETA y Bildu, y las ve compatibles con el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.