Martínez (Mossos) asegura que no hay una situación de "crisis de seguridad" en Barcelona

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha asegurado este viernes que no hay una situación de crisis de seguridad en Barcelona.

"Barcelona no está en una situación de crisis de seguridad si nos referimos a una fallida de la respuesta policial. Hay respuesta policial", ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Además, ha defendido la disminución de algunos hechos delincuenciales: "El año pasado en la agenda había narcopisos y robos en domicilios, y esto ha disminuido", ha aseverado.

En respuesta a los homicidios y apuñalamientos que se han vivido recientemente en la ciudad, Martínez ha manifestado que deben analizarse "caso por caso".

Además, ha criticado una instrumentalización política de la seguridad: "Lo que no ayuda a la ciudadanía es convertir la seguridad en un instrumento político o en un debate poco serio", y ha defendido que no se mezclen hurtos, 'top manta' y menores extranjeros no acompañados.

"Cambiar la percepción de seguridad es lento, aunque requiere una actividad policial intensa", ha seguido, y ha añadido que su obsesión es evitar la revictimización de la persona, poniendo el acento en el agresor.

En otra entrevista en 'La Ser Catalunya', ha asegurado que "no hay nexo causal entre los incidentes, no hay hilo conector y no obedecen a una banda organizada".

También ha destacado la importancia de las políticas sociales para prevenir estos homicidios, defendiendo que es difícil dar respuesta "solo policialmente".