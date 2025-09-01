Más de 100 museos catalanes facilitarán las visitas de escuelas de máxima complejidad este curso

Imagen de archivo - Fachada principal del Museu-Teatre Dalí de Figueres (Girona) - EUROPA PRESS - Archivo

Más de 100 museos catalanes se han incorporado este curso 2025-2026 al programa Argonautes, impulsado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat, de ayudas al transporte para que los centros educativos de máxima complejidad programen visitas al patrimonio cultural.

Según informa el departamento en un comunicado, este lunes se ha abierto el plazo de inscripción para solicitar las ayudas y finalizará el 30 de septiembre.

Argonautes pretende acercar el patrimonio cultural a la comunidad escolar; es un proyecto "pionero" en el ámbito de la inclusión social, y se dirige a centros catalogados de máxima complejidad por la Conselleria, de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

Algunos de los equipamientos que se han añadido a la iniciativa son el Museu Municipal Josep Aragay de Breda, el Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona), el Museu Municipal de la Nàutica del Masnou, el Museu del Renaixement de Molins de Rei (Barcelona) o el Museu Casteller de Catalunya (Tarragona), entre otros.

Durante el curso 2024-2025, más de 100 centros educativos y casi 9.000 alumnos recibieron estas ayudas, que puede llegar a suponer hasta el 100% de los gastos de transporte; y desde el inicio del programa, en 2017, ha habido más de 100.000 alumnos beneficiados.