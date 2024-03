Más de 200 personas se manifiestan en Tarragona por el 8M

TARRAGONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas, según la Policía Local de Tarragona, se han manifestado este viernes en una marcha unitaria por el centro de Tarragona por el Día Internacional de la Mujer.

La manifestación ha ido de la plaza Imperial Tàrraco a la plaza de la Font, ante el Ayuntamiento, con la pancarta 'Fem de la ràbia, revolució'.

Las participantes en la manifestación, convocada por la Plataforma Feminista del Camp, han portado pancartas como 'Les dones no som un botí de guerra' y 'Més protecció per a dones i nenes' y han coreado cánticos como 'Sense les dones, no hi ha revolució'.