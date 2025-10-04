Más de 4.600 personas aspiran a 134 plazas de la Guardia Urbana y 60 de los Bombers de Barcelona

Convocatoria para la Guardia Urbana y Bombers de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.600 personas han iniciado este sábado las pruebas de acceso para las 134 plazas de agente de la Guardia Urbana (GUB) y 60 del cuerpo de los Bombers de Barcelona convocadas por el Ayuntamiento de Barcelona.

Un total de 1.213 son mujeres: el 32,4% del total de aspirantes a la GUB y el 20,1% al cuerpo de Bombers, informa el consistorio en un comunicado.

El objetivo del Ayuntamiento es que el proceso de selección finalice a finales de 2026, para que las personas que superen el proceso puedan incorporarse a la formación pertinente en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Las dos convocatorias permitirán mantener una plantilla de 3.500 agentes de la Guardia Urbana y casi 800 efectivos de Bombers de Barcelona.

Entre las novedades de las dos convocatorias está el hecho de que será la primera vez que se pida al menos el título de Bachillerato o un nivel de estudios equivalente para incorporarse al cuerpo de Bombers de Barcelona.