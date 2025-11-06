Más de 90 empresas participarán en la próxima edición de la Fira de l'Ocupació de Tarragona

Presentación de la Fira de l'Ocupació de Tarragona - CÁMARA DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 90 empresas han confirmado su asistencia en la próxima edición de la Fira de l'Ocupació de Tarragona, organizada por la Cámara, lo que representa la cifra más alta alcanzada por el evento.

Las compañías proceden de diversos sectores de producción y necesitan contratar a unas 600 personas, según ha informado el ente cameral este jueves en un comunicado.

El objetivo del encuentro, que se celebrará el 13 de noviembre por la mañana, es poner en contacto a personas que buscan trabajo con empresas que tienen vacantes y necesitan contratar.