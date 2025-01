Mas agradece que Pimec "ayudase al Govern" durante la crisis económica y la época de recortes

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha agradecido a los representantes de Pimec que la patronal ayudase al Govern que él encabezó durante la crisis económica y la época de recortes: "Os quiero agradecer de todo corazón que ayudarais al Govern del país en aquellos momentos".

Lo ha dicho este martes en la clausura del 50 aniversario de la patronal, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, el presidente de honor de la patronal, Josep González; y los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont --telemático--, Quim Torra y Pere Aragonès.

Mas ha ironizado con la época difícil de la economía durante su presidencia: "Fue una época muy plácida, no pasaba prácticamente nada, todo iba viento de popa, no había problemas de ningún tipo, no había crisis económica, no había políticas de austeridad, no había recortes, no había grandes manifestaciones soberanistas en Catalunya, no había mayorías absolutas de ningún partido en Madrid".

Ha afirmado que la empresa es a la economía lo que la familia es a la sociedad, y ha reivindicado el concepto de empresa cuando "ha dejado de estar de moda", porque si no se cuida y no recibe la consideración que debe tener, el país lo paga, en sus palabras.

También ha valorado la dificultad del periodo en que nació la entidad, entre la crisis del petróleo de 1973 y la de 1979, ha recordado, y ha dicho que esta iniciativa solo podía nacer en Catalunya: "Era no solo cuna, sino también crisol de lo que debía ser una iniciativa de estas características", ha dicho.