Mas defiende que la "solución" en Catalunya es el referéndum, y no la vía unilateral

"Si yo hubiera tenido de socio a la ERC actual las cosas hubieran ido bastante distintas", ha dicho

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha defendido que la "solución" en Catalunya es el referéndum, y no la vía unilateral, al ser preguntado por la carta que ha publicado este lunes en diversos medios el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que se expresaba en la misma línea y se mostraba favorable a los indultos.

"Vista la experiencia de los últimos años, el tema central no es si hay una vía unilateral o no, el tema central es si hay referéndum [...] la via unilateral habrá gente que la defienda como vía principal, pero es muy poca gente", ha declarado Mas este lunes en una entrevista de 'La noche en 24 horas' de Televisión Española.

El expresidente ha afirmado que "la mayoría de la gente en Catalunya, y los principales partidos y líderes, no defienden eso [la vía unilateral] como la primera prioridad", aunque ha reconocido que el mismo Junqueras, en palabras de Mas, era partidario en el pasado de que las cosas fueran más rápidas y por la vía unilateral.

"He visto al señor Junqueras tener mucha prisa para llegar al final del proceso de la independencia de Catalunya, incluso cuando yo era presidente de la Generalitat y él era mi socio preferente, y trabajábamos juntos en el día a día, y él era en aquel momento una persona que arengaba para que fueran las cosas rápidas", ha dicho.

Mas, que en 2015 defendía la celebración de un referéndum pero no pudo ser investido por falta de votos y acabó cediendo la presidencia a Carles Puigdemont, ha afirmado que "las cosas hubieran ido algo mejor si algunos que en ese momento tuvieron mucha mucha prisa no hubieran tenido tanta".

"Si yo hubiera tenido de socio a la ERC actual las cosas hubieran ido bastante distintas a como fueron en ese momento", ha afirmado el expresident, que ha matizado, sin embargo, que Junqueras no ha cambiado en su manera de pensar, si no que ha llegado a una conclusión distinta tras un tiempo de reflexión.

"Puedo intuir que de la experiencia de los últimos años, no de la prisión, [Junqueras] ha sacado la conclusión que apretando como se apretaba en la propia Catalunya, y además llevando las cosas hasta las últimas consecuencias, esto no necesariamente llevaba al éxito", ha añadido Mas.

INDEPENDENCIA

Mas ha defendido que en Catalunya existe una mayoría parlamentaria a favor de la independencia y que en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017 ganaron las posiciones secesionistas, aunque ha reconocido que en éstos procesos no participó más del 50% de la población.

Ha añadido que, actualmente, "se puede iniciar [un proceso de independencia], porque tienes mayoría en el parlamento para eso, y se puede continuar, pero lo que es más difícil es culminarlo", y ha reiterado que la mayoría de los partidos y la población catalana estaría a favor de un referéndum de autodeterminación.

Ha pedido explorar esta solución "no las líneas rojas de unos y de otros" y ha recordado que, cuando él era presidente de la Generalitat, en el año 2012, había una amplia mayoría parlamentaria a favor del derecho a decidir, con 116 de los 135 diputados, en el que ha incluido al PSC de entonces (20 diputados) y a ICV (13), hoy Comuns.

Ha dicho que, hoy en día, podría haber una mayoría a favor del referéndum pero que "la respuesta que ha habido por parte de las instituciones del Estado siempre ha sido 'no nos vamos a sentar a hablar de eso'", y ha lamentado que dirigentes del PSOE, como el catalán Miquel Iceta, se nieguen a hablar de amnistía o referéndum.