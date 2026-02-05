Mémora cierra 2025 con más de 55.500 servicios funerarios en España, un 1,6% más

Archivo - Instalaciones de Mémora. - JOSE IRUN - MÉMORA - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de servicios funerarios Mémora cerró 2025 con más de 55.500 servicios funerarios en España, un 1,6% más respecto al año anterior, un balance que "refleja la consolidación de un modelo de acompañamiento integral al servicio de las familias con un alto nivel de satisfacción", informa en un comunicado este jueves.

En este sentido, indica que el nivel de satisfacción ha crecido hasta los 80,11 puntos, "por encima de la media del sector", que se situaba en 78,59 en la radiografía de Panasef sobre el sector.

TANATORIOS, CREMATORIOS Y CEMENTERIOS

A cierre del año, Mémora prestó servicio en España a través de una red de 202 tanatorios, 45 crematorios y 95 cementerios, con un equipo formado por 1.612 profesionales.

Durante el año pasado, realizó ceremonias adaptadas a cada familia "reforzando el papel que siguen manteniendo los rituales de despedida como espacios de recuerdo y acompañamiento".

Además, y consolidándose como la opción más habitual en España, la incineración alcanzó el 60% del total de los casos, siendo Barcelona, Bizkaia y Guipúzcoa las provincias que concentraron mayor número de incineraciones.

TIPOS DE DESPEDIDAS

Por otra parte, las despedidas de carácter confesional continuaron siendo mayoritarias y concentraron el 84% del total de servicios, frente al 86% de 2024, aunque las ceremonias laicas y personalizadas "siguieron ganando peso", pasando del 14% en 2024 al 16% en 2025.

Mémora realizó en 2025 memoriales en recuerdo de las personas fallecidas, tanto religiosos como laicos, de manera regular en distintas comunidades autónomas para las familias.

XAVIER FONTANET

Reforzó el uso de algunos recursos digitales, como 'La ventana del recuerdo', que permite adaptar la escenografía para ofrecer despedidas personalizadas y generar recuerdos únicos, y 'La última despedida', una proyección audiovisual diseñada para acompañar el féretro en los procesos de incineración "evocando serenidad mediante imágenes y sonidos de la naturaleza".

El consejero delegado de Mémora, Xavier Fontanet, ha destacado que su principal objetivo es una atención familiar personalizada para "aliviar la carga emocional en momentos tan delicados" y basándose en una cultura de personas que cuidan a personas.

SOSTENIBILIDAD: 'IN ARBORIAM'

En el ámbito de la sostenibilidad, la compañía desarrolla desde 2020 In Arboriam, un proyecto destinado a la compensación de emisiones junto con la ONG Tree-Nation en el que Mémora se compromete a plantar un árbol por cada servicio realizado: en 2025 se plantaron 20.300 árboles, con una absorción estimada de más de 4.373 toneladas de CO2.

Desde su puesta en marcha, In Arboriam supera los 113.800 árboles y las 32.631 toneladas de CO2 compensadas.