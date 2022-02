Mena (comuns) reclama que el Govern abra el debate de la financiación en la mesa de diálogo

Acusa a Cambray de imponer los cambios del calendario escolar y le pide que dialogue

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que es una obligación del Govern abrir el debate de la reforma del modelo de financiación en la mesa de diálogo, en la que también considera que se deben "validar acuerdos" entre el Gobierno central y la Generalitat.

"No es factible una mesa para buscar una foto sino para buscar acuerdos", ha reclamado en rueda de prensa este lunes, y ha defendido que 2022 será el año en que este espacio de diálogo entre gobiernos dé sus frutos.

Preguntado por cuándo se celebrará el próximo encuentro, Mena ha respondido que "más allá de la fecha" trabajarán intensamente para que dé resultados, y ha insistido en que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debe tener la valentía de liderar el debate sobre la financiación autonómica.

Para Mena, la mesa de diálogo es el espacio donde se debe abrir esta negociación, pero "no se puede abordar todo el debate en la mesa de diálogo", sino que ha apostado por buscar después vías de concreción más técnicas.

Considera que el tema de la financiación está vinculado a la mesa de diálogo porque es en clave nacional --ha dicho textualmente-- y servirá para mejorar el autogobierno: "Es evidente que Aragonès se debería implicar y tener un liderazgo claro. No puede ser que pida diálogo pero no participe en debates tan importantes como el de la financiación", ha reprochado Mena.

CALENDARIO ESCOLAR

El portavoz de los comuns ha pedido que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de explicaciones y rectifique su actitud en el pleno del Consell Ecolar de este lunes por la tarde sobre los cambios en el calendario escolar de 2022, y le ha acusado de utilizar "formas impositivas" en lugar de dialogar y planificar con la comunidad educativa los cambios.

También ha acusado al conseller de menospreciar a la comunidad educativa y le ha pedido que corrija su actitud y que también dé explicaciones en el Parlament sobre los cambios anunciados: "Es inviable gobernar Catalunya solo pensando en los titulares de prensa", ha criticado Mena.

Así, le ha pedido que dialogue y negocie y no que improvise "como se ha visto estos días", y considera que la gestión de este tema es una muestra más del rumbo errático que, según él, tiene el Govern de Aragonès.

EXPLICACIONES A AYUSO

Además, Mena ha reclamado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dé explicaciones sobre el caso de las mascarillas y de las presuntas comisiones que se llevó su hermano, y ha calificado de preocupante que el líder del PP, Pablo Casado, dé por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña.

"Más allá de las pugnas internas que no nos interesan nada, parece que a Casado le parecen bien estas explicaciones. Eso es preocupante que lo diga el jefe de la oposición", ha dicho en referencia al cierre del expediente interno del PP sobre el caso de las mascarillas.

"No le molesta que Ayuso no haya robado sino que no se hayan repartido el botín entre todos", y ha añadido que no le interesa la batalla por el liderazgo interno del partido y quieren que Ayuso dé explicaciones, saque toda la documentación sobre el caso y asuma las responsabilidades que correspondan.