Mena (comuns) ve la abstención del PP a la moción de Vox como "una puerta abierta" a una coalición

Descarta valorar que ni Sánchez ni ministros se vayan a reunir con la delegación europea sobre Pegasus



BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que la abstención del PP en la moción de censura de Vox de esta semana es "una puerta abierta al Gobierno de coalición con la extrema derecha" de cara a las elecciones generales, y ha criticado que los populares se alejen así de sus homólogos europeos.

"Cuando el PP eligió a Feijóo algunos lo vendieron como un viraje hacia la moderación. Un año después tenemos el resultado: sólo ha servido para pasar del 'no' a Vox al 'ya veremos", ha sostenido Mena en rueda de prensa este lunes.

El portavoz de los comuns ha calificado de fracasada la moción de censura, ya que desde Vox "no han sido capaces ni de convencer a su candidato", ha dicho en alusión a las palabras de Ramon Tamames refiriéndose a España como una nación de naciones.

Ha explicado que por parte de los comuns será la diputada en el Congreso Aina Vidal quien intervendrá en el debate, ya que también lo hizo en la primera moción de censura que presentó Vox y "es la persona que puede combatir esta gesticulación y defender los intereses de los trabajadores", ha añadido.

DELEGACIÓN EUROPEA SOBRE PEGASUS

Mena ha descartado valorar que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ningún ministro vaya a reunirse este lunes o martes en Madrid con la delegación de eurodiputados que forman parte de la Comisión de investigación sobre el espionaje con el software Pegasus: "Son explicaciones que debe dar el Gobierno".

Ha asegurado que por parte de Unidas Podemos (UP), asistirá el presidente del grupo en el Congreso, Jaume Asens, y también ha deseado que se llegue hasta al final de esta investigación: "Es lo bastante grave como para saber qué ha pasado y dirimir las máximas responsabilidades".

Sobre las críticas de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que ha acusado a ERC de no haber defendido a todas las víctimas del espionaje con Pegasus, Mena ha asegurado: "Estamos acostumbrados a que Junts vea fantasmas donde no los hay", y ha reclamado unidad y que no se haga instrumentalismo con este asunto.

'SUMAR' Y PODEMOS

Preguntado por las consecuencias que podría tener el hecho de que Podemos no llegase a un acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno e impulsora de la plataforma 'Sumar', Yolanda Díaz, de cara a las elecciones generales, Mena ha respondido que no tiene dudas de que se llegará a ese acuerdo y ha apostado por ampliar el espacio a "otras fuerzas políticas" que actualmente no están dentro de UP.

Ha apostado por abordar la situación "de forma interna", y ha asegurado que este debate se hará desde el convencimiento de que todas las fuerzas están de acuerdo en que Díaz sea la figura que liderará la candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Así se ha pronunciado Mena, minutos antes de que desde la plataforma 'Sumar' hayan anunciado que el próximo 2 de abril celebrarán el acto de cierre del 'proceso de escucha' con la sociedad civil de Sumar, donde se prevé de Díaz haga oficial la decisión sobre su candidatura a las próximas elecciones generales.

DECRETO DE LA SEQUÍA

Mena ha avanzado que el grupo parlamentario pedirá que el decreto con medidas urgentes para paliar la sequía, cuya convalidación se votará esta semana en el pleno del Parlament, se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones.

Ha abogado por regular los "usos escandalosos del agua" y planificar las inversiones estratégicas de la Generalitat a largo plazo, entre las que ha asegurado que está el Hard Rock, entre otras, ya que considera que la sequía será un problema de largo recorrido.