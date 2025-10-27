Menor defiende el trabajo de la Red Pi para "cerrar brechas estructurales"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha defendido que la Red de Políticas de Igualdad mujer-hombre en los Fondos Europeos (Red Pi) es "esencial para asegurar que las inversiones públicas contribuyen a cerrar brechas estructurales" y conseguir una Europa más justa y cohesionada.

Lo ha dicho este lunes durante el 19 Plenario de la Red Pi, organizado por el Instituto de las Mujeres y el Institut Català de les Dones (ICD), informa el Departament en un comunicado.

Menor ha insistido en que el Govern está comprometido en incluir la perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas públicas, y ha dicho que la igualdad no es solo cuestión de justicia social sino "una condición imprescindible para el progreso".

SÒNIA GUERRA

La presidenta del ICD, Sònia Guerra, ha afirmado que la perspectiva de género debe estar presente "en el global de la acción política", desde el diseño de la política pública a la implementación y la evaluación.

El objetivode la Red Pi es garantizar la integración efectiva de la perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos y de Inversión Europeos, así como promover la integración efectiva de la perspectiva de género en las políticas públicas.

En el plenario participan más de 50 representantes de la Comisión Europea; los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía Social, Interior, Agricultura, Pesca y Alimentación e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como los organismos de igualdad de las comunidades y ciudades autónomas.