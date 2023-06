El Mercat de les Flors abrirá con Omar Rajeh una temporada 2023-2024 con 52 propuestas

Propone una temporada como un viaje geográfico y de temáticas actuales

El Mercat de les Flors de Barcelona abrirá la temporada 2023-2024 con la obra 'Beytna', de la mano del coreógrafo libanés Omar Rajeh y su compañía Maqamat, en un año que contará con 52 propuestas entre las que figuran montajes de Catherine Gaudet, la compañía noruega Carte Blanche, Olivier Dubois, Anne Teresa De Keersmaeker, Aina Alegre, La Veronal y la compañía taiwanesa Cloud Gate.

En rueda de prensa, la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, ha explicado que la temporada, bajo el lema 'Qui balla muta' (Quien baila muta), reivindica el "poder transformador" de la danza con un viaje geográfico por lugares muy distantes y por temáticas actuales como el feminismo, la identidad, el género, el cuerpo, la sostenibilidad y la espiritualidad.

La temporada se iniciará con 'Beytna', que Margarit ha definido como una "celebración de la vida", en la que Rajeh está acompañado de tres coreógrafos más y cuatro músicos, a la que seguirán la artista residente del Mercat Núria Guiu e Ingri Fiksdal con 'Médium' y Aina Alegre con 'This is not (an act of love & resistance)'.

El Mercat de les Flors propone piezas en su temporada como ''El jardí', de La Taimada; la obra de Constanza Brncic 'Peça sense mi'; 'Titanas', de Sol Picó, en un encuentro con Natsuki y Charlotta Öfverholm; Toni Mira con 'Tempo'; Thomas Noone Dance con 'Beneath'; Aimar Pérez Galí con 'Alba', la pieza para adolescentes 'Firmamento' de La Veronal, y Animal Religion con 'Copiar'.

En la programación internacional destacan la compañía taiwanesa Cloud Gate; dos propuestas de la Sidney Dance Company dirigida por el catalán Rafael Bonachela; la pieza 'But then, we'll disappear' de Carte Blanche; Oliver Dubois con la revisión de 'Tragedie' con 18 bailarines, y unas 'Variaciones Goldberg' a cargo de la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker con el pianista Alain Franco que forman parte de la nueva colaboración con el Festival Temporada Alta.

El Mercat de les Flors también mostrará el trabajo de dos coreógrafas, la canadiense Catherine Gaudet y la francesa Lara Barsacq, con dos piezas cada una, en el caso de Barsacq con una revisión feminista de los Ballets Rusos de principios del siglo XX.

PANORAMA TAIWAN

Incluirá Panorama Taiwan, una muestra de la creación contemporánea del país asiático que, además de contar con Cloud Gate, con el dueto Lee/Vakulya, la compañía B.Dance y el dúo 'Beings' del coreógrafo Wang Yeu-Kwn.

La programación del Mercat de les Flors también contendrá la pieza 'Silent Legacy' de Maud Le Pladec, con dos solos, uno de ellos protagonizado por una bailarina de 8 años prodigio del estilo de danza 'krump' surgido en Los Angeles, y la creación 'Via Injabulo' de la compañía sudafricana Via Kathlelong.

TEMPORADA ANTERIOR

En la temporada anterior el Mercat de les Flors presentó 63 espectáculos, que tuvieron lugar en 316 funciones y 70 actividades de la programación Expandida, con unas la venta de 31.000 entradas, de las que el 17% fueron escolares, y una ocupación del 68%, un porcentaje ligeramente superior a la anterior.

El espectáculo más visto la temporada anterior fue las cuatro coreografías de Childs-Carvalho-Lasseindra-Doherty, la edad media de lso espectadores ha sido de 45 años y un 48% del público fue nuevo.