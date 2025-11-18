Meridia anuncia la venta de un complejo de oficinas en Madrid por 22,2 millones. - JAVIER DE PAZ GARCIA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Meridia ha anunciado este martes la venta del Proyecto Cronos, un complejo de oficinas ubicado en Plaza Cronos 1, en el área de MadBit de Madrid, "uno de los submercados de oficinas más dinámicos y en rápida evolución de la ciudad", por un importe total de 22,2 millones de euros, informa la gestora en un comunicado.

Adquirido en octubre de 2019, Cronos comprende dos edificios de oficinas que suman aproximadamente 10.000 m2, aunque durante el periodo de inversión, la firma ha implementado varias iniciativas de gestión activa para potenciar el activo, incluida una rehabilitación integral completada en 2022.

Meridia está inmersa en una estrategia de desinversión, con Meridia III casi desinvertido en su totalidad y Meridia IV avanzando en ello, mientras que la firma sigue activa en el frente inversor a través de Meridia V, su último vehículo 'value-add'.