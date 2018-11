Metges de Catalunya convoca huelga en la atención primaria del 26 al 30 de noviembre

Actualizado 07/11/2018 13:42:08 CET

Llama a paros generales a 5.700 sanitarios ante la "sobrecarga asistencial que se hace insostenible"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Metges de Catalunya (MC) ha convocado este miércoles una huelga de facultativos en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) --unos 5.700 entre médicos de familia, pediatras, odontólogos y ginecólogos--, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en el formato de paro general ante la "sobrecarga asistencial que se hace insostenible".

Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz y secretario del sector de Atención Primaria del ICS del sindicato, Óscar Pablos, que ha lamentado la degradación de las condiciones en las que se ven obligados a hacer su trabajo: "Tenemos que hacer ver a la administración que es absolutamente imprescindible la priorización urgente de recursos hacia la atención primaria".

Ha atribuido esta situación a los recortes de 2010, con la pérdida de 920 profesionales --según cifras del ICS-- y la generalización de la no cobertura de bajas laborales ni jubilaciones desde entonces, con lo que los sanitarios tienen que atender a más pacientes en menos tiempo: "Cada vez hay más compañeros que se ven obligados a coger la baja por las condiciones en las que están haciendo su trabajo".

Ha lamentado que la administración ha apostado por un modelo de trabajo cuantitativo, en lugar de cualitativo, sin respetar el tiempo que requieren para valorar la situación del paciente: "Este modelo nos está haciendo enfermar, está agotando a los profesionales", y les está haciendo perder el control sobre el acto médico al no dotarles de tiempo para reflexionar.

A esto se suma una bajada del 30% del poder adquisitivo de los facultativos de los centros de atención primaria (CAP), que implica que muchos opten por trabajar en hospitales porque el sueldo no compensa la carga: "La sanidad catalana está en urgencias, pero la atención primaria está en la UCI", ha diagnosticado, y ha lamentado sordera por parte de la Generalitat a sus peticiones.

"En el mismo periodo --desde 2010-- hemos visto como el presupuesto que se asigna a la atención primaria no para de menguar", y ha pasado de recibir el 18,4% de la cuantía de salud de la Generalitat en 2010 al 16,9% actual, lejos del 25% que ven necesario.

DÉFICIT DEL 30% DE PEDIATRAS

La portavoz de Pediatría Ana Roca ha afirmado que hay una falta del 30% de estos especialistas en los CAP, y los que hay tienen hasta 15 pacientes en el mismo minuto, con situaciones de hasta un año de espera para hacer un estudio de alergias en niños, ha ejemplificado, y ha dicho que esta saturación de Pediatría añade más carga a los médicos de familia.

"No queremos hacer huelga, eso está claro, pero no es un fracaso nuestro", ya que quienes no han estado a la altura del análisis objetivo de la situación ha sido el ICS y la Conselleria de Salud, ha dicho Roca, y ha asegurado que son conscientes de que los paros pueden aumentar más las esperas de las personas para ser atendidas, pero en última instancia lo hacen por ellas.

El presidente de Atención Primaria del ICS de MC Javier O'Farril ha destacado que son necesarios 12 minutos para atender a cada persona en visitas presenciales --y 6 en no presenciales--, por lo que es una de las peticiones que harán en la huelga, así como limitar a un máximo de 28 visitas diarias --23 presenciales y cinco no presenciales--, actualmente muy superior.

Pablos a explicado que la mañana de este miércoles han entregado la convocatoria de huelga a la Generalitat, y ha lamentado que cuando los gestores dicen que el sistema es sostenible gracias a los profesionales, es necesario matizar que es "sostenible por el recorte que han hecho a los trabajadores", y que se mantiene la asistencia por la profesionalidad y el sacrificio de estos.

CITA A LAS 48 HORAS

"Uno de los problemas graves que tenemos es la accesibilidad real", ya que solo el 33% consigue cita en el CAP en menos de cinco días, ante lo que la huelga reclamará el acceso a la consulta ordinaria programada en 48 horas, 30 días de demora máxima para derivaciones preferentes y 90 días máximo para las ordinarias.

También requerirán fijar una ratio de 1.300 pacientes por médico de familia, 1.000 por pediatra y 8.800 por ginecólogo, así como recuperar las retribuciones y condiciones de trabajo recortadas en 2010, percibir la retribución del complemento de carrera profesional desde su concesión, sin demoras, y hacer voluntarias y no obligatorias las guardias, entre otras demandas.

Ha reflexionado sobre que la pérdida de profesionales lleva a menos tiempo de atención del que tenían antes de los recortes, a pesar de que "todo el mundo admite que el paciente de 2018 es más dependiente que el del 2010".