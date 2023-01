Metges de Catalunya pide mejoras en su primera jornada de huelga: "La sanidad se va al garete"

El Govern cifra el seguimiento en 17,5% y el sindicato en 75% en el turno de mañana



BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.300 médicos catalanes, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado este miércoles en la primera jornada de huelga de facultativos convocada por el sindicato Metges de Catalunya (MC) que ha acabado ante la Estación de Sants para visibilizar el éxodo de profesionales y reclamar mejoras laborales: "La sanidad se va al garete", ha asegurado el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart.

"El médico está enfadado y harto", ha afirmado Lleonart en declaraciones a los periodistas, quien cree que la primera movilización ha sido un éxito rotundo que muestra la fuerza y cohesión de los trabajadores del sistema sanitario.

Los asistentes han coreado cánticos como 'Por una sanidad pública y de calidad', 'Vocación no es explotación', 'Argimon, nos has dado plantón', 'Balcells mueve ficha, a los médicos no se los pisa', 'Médico explotado, paciente maltratado' y 'A ti, a ti, a ti también te afecta'.

El jueves hay una nueva jornada de huelga de médicos en la plaza Sant Jaume de Barcelona y el viernes a las 15.30 horas el sindicato se volverá a reunir con la Conselleria de Salud para seguir negociando a la búsqueda de una mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos que ponga fin a las movilizaciones.

Lleonart ha remarcado la voluntad de trabajo del sindicato para encontrar una solución y alcanzar pactos con el departamento, así como para participar en cualquier Mesa de trabajo sobre salud, pero ha asegurado que las propuestas actuales del Govern no solucionan la "grave situación" del sistema.

La jornada ha empezado a las 10 horas ante la Conselleria de Salud donde Lleonart ha leído el manifiesto que después han entregado al departamento y, a partir de las 11 horas, han iniciado el recorrido previsto la Gran Via de Carles III y la Rambla del Brasil hasta llegar a la Estación de Sants.

Desde el sindicato han celebrado el seguimiento de la primera jornada de huelga, que ha acabado con un acto simbólico para visibilizar la marcha de profesionales catalanes a otros países: los asistentes han hecho una cola en dirección a la estación de tren como si se fueran a trabajar al extranjero y llevaban en mano contratos de otros países en los que, según MC, hay mejores condiciones para los médicos.

NEGOCIACIÓN

El miércoles pasado empezó la negociación entre la Conselleria de Salud y Metges de Catalunya, a una semana de la convocatoria de huelga, pero finalmente el sindicato ha mantenido los paros previstos tras no alcanzar un acuerdo con el Govern en las más de diez horas de reunión.

Lleonart reconocía el lunes que había más posibilidades de entendimiento tras encontrar puntos de consenso "importantes" con el Ejecutivo catalán pero el martes, a un día de iniciar la huelga, la negociación se rompió al no conseguir una propuesta transversal, homogénea y concreta, según MC.

Para el sindicato, la sobrecarga de trabajo y la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos son los dos puntos que hay que resolver para conseguir un acuerdo que frene la convocatoria de paros parciales del sindicato de médicos prevista entre el 1 y el 3 de febrero.

SEGUIMIENTO

El Govern ha cifrado en un 17,5% el seguimiento que ha tenido la huelga de médicos en el primer turno de este miércoles y en un 0,8% el del resto del personal, mientras que el sindicato lo ha cifrado en un 75% en el turno de mañana.

Según Salud y con datos del 47% de las entidades proveedoras, la región sanitaria de Metro Norte es la que registra un mayor apoyo (31,2%), seguida de la de Catalunya Central (28,5%) y la de Metro Sur (24,3%), mientras que en Barcelona ciudad y las Terres de l'Ebre (Tarragona) es del 5,3%.

Metges de Catalunya ha informado este miércoles por la mañana de que el seguimiento en la Atención Primaria es del 79% --del 80% en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona y del 75% en Lleida--, superior al 73% de seguimiento en los hospitales --del 75% en Barcelona y Girona y del 70% en Tarragona y Lleida--.