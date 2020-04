El Metro de Barcelona registra un 90% menos el primer día de gratuidad del transporte público

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona ha registrado un 90% menos de pasajeros hasta las 9.00 horas de este jueves, cuando ha entrado en vigor la suspensión temporal --hasta el 9 de abril-- del pago del transporte público para los trabajadores de actividades y servicios esenciales durante el estado de alarma por el coronavirus.

En un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado que hasta las 8.00 horas han validado el 86,5% menos de personas que un jueves antes de la crisis sanitaria, y hasta las 7.00 horas ha registrado un 77% menos de pasajeros.

El Metro registró este miércoles un descenso del 92,2% de validaciones, mientras que la afluencia de pasajeros en la red de Bus fue casi el 95% más baja que un miércoles sin estado de alarma.

Coincidiendo con el primer día de gratuidad en el transporte público, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, en coordinación con el personal de vigilancia de TMB, reforzarán este jueves los controles en el Metro y en los autobuses para garantizar que solo se desplacen las personas que están autorizadas a hacerlo de acuerdo con el decreto del estado de alarma, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Los usuarios de Metro, Bus y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) deberán validar aunque no tendrá ningún efecto y se podrá realizar con un título agotado o caducado; Rodalies ha establecido un sistema de apertura por sensores de aproximación, de manera que no será necesario validar, y los buses de la Direcció General de Transports i Mobilitat y los de los municipios adscritos a la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), emitirán un billete sencillo sin ningún coste.