Miembros de programas universitarios para mayores abordan "la nueva longevidad" en Calonge (Girona)

GIRONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Seminario Científico Internacional del Campus de la Experiencia de UIC Barcelona ha reunido a federaciones de programas universitarios para mayores en el Castell de Calonge (Girona) el 23 y 24 de octubre, y han debatido cómo afrontar la "nueva longevidad" con adultos que cada vez estarán mejor cualificados.

Se han presentado propuestas de programas de mayores de universidades, principalmente europeas, aunque también de América y África, informa este martes en un comunicado UIC Barcelona, que ha sido el organizador, con patrocinio del Ayuntamiento y con apoyo de European Federation of Older Students (EFOS) y Agencia Europea Erasmus+.

Han participado los presidentes de las federaciones de programas universitarios para adultos mayores AIUTA, EFOS y AEPUM; miembros de AFU (Age Friendly Universities Global Network); el director científico del Programa de Personas Mayores de Fundación La Caixa, Javier Yanguas, y el exvicepresidente de la UE responsable de estilo de vida europeo Margaritis Schinás (2019-24).

LOS NACIDOS DE 1957 A 1973

Yanguas ha dicho que los nacidos en 1957-1973 vivirán mucho más que sus antecesores, así que no bastará con fomentar el autocuidado, la autonomía personal y el envejecimiento activos, sino "espacios e iniciativas que favorezcan la interacción, las relaciones personales y el crecimiento personal".

El seminario ha abordado cómo tener "una visión positiva del envejecer", según Pilar Escuder Mollón (Universitat per a Majors - UJI de Castellón), y Carmen Romero de Bhital ha afirmado que estos objetivos deben trabajarse personalmente pero que a la vez se debe fomentar el empoderamiento de los mayores y trabajar la prejubilación.

"PRESCRIPCIÓN SOCIAL" ADEMÁS DE MÉDICA

Sobre políticas públicas, Christine O'Kelly (AFU Ireland) ha defendido aumentar la 'prescripción social' junto a la prescripción médica, como pasa en el mundo anglosajón: "La prescripción social es un enfoque integrador que conecta a las personas con actividades de carácter comunitario".

Margaritis Schinás ha destacado que Europa aporta uno de los mayores gastos sociales del mundo, peo ha pedido una "voz unitaria de Europa" más allá de los países, incorporando también académicos, políticos y entidades que contribuyan a políticas que afronten los rápidos cambios demográficos en países emergentes.

También se ha hablado de los intercambios Erasmus+ entre estudiantes seniors de los programas universitarios para mayores, para superar barreras y prejuicios culturales y para favorecer la conciencia común de valores compartidos.

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

La presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) y directora de la Universidad Permanente de Alicante, Marián Alesón, ha destacado que estos programas y la nueva longevidad "facilitan la superación de las brechas que afectan a los mayores, muy especialmente la de la soledad".

Sin embargo, cree que hace falta "abrir nuevos caminos para investigar nuevas prácticas, para innovar, para ver los retos y las oportunidades", porque los alumnos mayores están más al día, tienen un nuevo perfil y están más cualificados.