Milián (PP) augura que la regularización convertirá España en un "coladero" de delincuentes

Archivo - Milián, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP y coordinador general del partido en Catalunya, Juan Milián, ha augurado que la regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno convertirá España en el "coladero de los delincuentes de toda Europa".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves desde Terrassa (Barcelona) junto a la portavoz del PP en la ciudad, Marta Giménez, en las que ha reiterado el rechazo de los populares a esta medida, que ha tildado de "irresponsabilidad brutal".

Milián ha criticado que el Congreso no aceptase la enmienda que presentó el PP hace unas semanas que pedía "un control efectivo" de que los solicitantes no tengan antecedentes penales en España, en su país de origen o en cualquier otro país donde hayan estado previamente.

Ha asegurado que la regularización es "triplemente insolidaria" y que organismos europeos han mostrado su preocupación porque España abra las puertas a la inmigración mientras otros países trabajan para tener una inmigración legal, ordenada, controlada, según él.

En segundo lugar, ha dicho que es insolidaria con los españoles porque provocará una "mayor tensión" en el mercado de la vivienda, el estado del bienestar y en servicios sociales, y que también lo es para los inmigrantes que han venido de forma legal a trabajar en España.

GIMÉNEZ

Giménez también ha criticado la regularización extraordinaria y ha asegurado que en Terrassa tienen constancia de más de 400 personas que se han empadronado "fraudulentamente en los servicios sociales sin saber qué tipo de antecendentes penales o policiales tienen".

"Presentaremos una propuesta para que los ayuntamientos se personen en juicios a multirreincidentes para que se les condene con pena accesoria, de destierro", ha añadido Giménez.