El MNAC expone una instalación multimedia sobre su estructura y reforma entre 1985 y 2004

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge desde este martes al 22 de febrero el proyecto de la artista Nora Ancarola 'La fuerza del Display. Archivo Gae', una instalación multimedia que culmina un proceso de investigación sobre la estructura del edificio y la reforma arquitectónica del MNAC realizada por Gae Aulenti entre los años 1985 y 2004.

El proyecto, que se despliega en dos partes en el espacio EducArt y una de las salas de la colección de arte románico y con el que el museo participa en el Festival Loop de videoarte, permite acceder a las entrañas de la construcción y consolidación del MNAC, informa el museo en un comunicado.

La artista ha filmado a unos personajes que transitan a través de los fundamentos del edificio actuando como agentes de equilibrio, contención y juega, mostrando el MNAC como un dispositivo de presentación, un 'display', que ordena la experiencia del arte.

Ancarola, artista visual argentina que vive en Barcelona desde 1978, entiende la arquitectura del museo como un archivo que acumula estratos y capas que remiten a su funcionamiento, sus jerarquías y su historia, y pone en cuestión la división entre lo visible y lo invisible y entre los espacios museográficos dedicados al arte, los espacios expuestos y los espacios únicamente funcionales.

Un fenaquistiscopio, una primitiva máquina óptica antecesora del cine, evoca la idea de una visión dinámica ilusionista, donde el movimiento, como el de los equilibristas, es lo que permite mirar y descubrir.