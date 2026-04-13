El MNAC recurrirá la resolución de la juez sobre el traslado de las obras de Sijena

Archivo - Las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) recurrirá la resolución del juzgado de Huesca sobre el traslado de las obras murales del Monasterio de Santa María de Sijena, ha asegurado la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Antes del acto de inauguración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals en El Vendrell (Tarragona), Hernández ha dicho que el MNAC ha recibido la notificación y que los servicios jurídicos la están estudiando: "Podemos avanzar que la recurriremos".

La resolución de la juez ha determinado que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en un plazo de 56 semanas.