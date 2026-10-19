El Moll de Costa del Port de Tarragona acogerá más de 30 actos culturales y de ocio este otoño

Moll de Costa de Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Moll de Costa del Port de Tarragona acogerá más de 30 actividades culturales, lúdicas, deportivas y familiares este otoño, informa la infraestructura portuaria este lunes en un comunicado.

Entre las propuestas que destacan está el festival SCAN, la tercera edición del NOW FEST, una exposición sobre Open Arms, la Setmana de la Ciència, la final del concurso de talentos PortAutors, el III Territori Arxiu o la 5 edición de la Tarraco Health Race.

"La misión de los espacios culturales de Port Tarragona es actuar como un faro de conocimiento y como un espacio de convivencia ciudadana junto al mar. La nueva programación de otoño refleja este espíritu y consolida Moll de Costa como uno de los grandes activos culturales del territorio", asegura la jefa de división de PortCiutat de Port Tarragona, Teresa Jacas.

Además de las propuestas impulsadas o coorganizadas por los distintos equipamientos culturales de Port Tarragona, los espacios urbanos de esta infraestructura acogerán actividades e iniciativas surgidas del tejido asociativo de la ciudad y el territorio.

La celebración de la Mostra de Música de l'Associació de Dones Africanes de Tarragona, el día 17 de octubre; el 17 Aplec de Sardanes, el día 18, o una Jornada para recaudar fondos para la esclerosis múltiple, el 8 de noviembre, todas ellas en la Pèrgola del Serrallo, son algunos ejemplos.