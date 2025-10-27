Mont (Salut pel Català) cree que el aprendizaje del catalán en sanidad debe hacerse "obligatorio"

Archivo - (d) El médico y presidente de Salut pel Català, Lluís Mont, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Salut pel Català --entidad que promueve el uso del catalán en el ámbito de la salud y la investigación biomédica--, el médico Lluís Mont, ha defendido este lunes que el aprendizaje del catalán en la sanidad debe hacerse "obligatorio".

"La sensibilización no es suficiente para cambiar la tendencia. La administración debe ser capaz de encontrar el camino para hacer obligatorio el aprendizaje del catalán, y al mismo tiempo explicar el porqué. ¿Cómo? Estudiamos la ley, porque la ley dice que el ciudadano tiene derecho a ser atendido en catalán y no puedes discriminarlo", ha dicho en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press.

Preguntado por el hecho de que el requisito del nivel C1 de catalán se pida para obtener una plaza pública, ha asegurado que "esto no se lo cree nadie" ya que, según él, la administración ha hecho ver que lo pedía cuando en realidad no es así.