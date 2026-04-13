Montserrat afirma que Catalunya "quiere ser el motor" del Programa Marco de Investigación de la UE

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, durante la jornada este lunes - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha afirmado que Catalunya no solo quiere participar en el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (FP10), "quiere ser el motor", informa el departamento en un comunicado.

Lo ha dicho este lunes en el seminario 'Cap al FP10: prioritats i futur de la política europea de recerca i innovació 2028-2034' organizado por el departamento, donde ha destacado la importancia de estos espacios de debate para posicionar a Catalunya como "un actor clave en el futuro ecosistema de investigación europeo".

Montserrat ha explicado que Catalunya ha tenido un captación de casi 1.900 millones de euros de fondos Horizon Europe entre 2021 y 2026, que la posicionan como "la tercer región de la UE en financiación, la segunda en número de proyectos y la primera en coordinación de proyectos".

"Defendemos un programa fuerte, independiente, con un presupuesto ambicioso y que mantenga la excelencia como criterio central", y reivindica una Europa que reconozca el papel de los ecosistemas regionales, así como la necesidad de alinear la investigación y la innovación con los retos actuales.

La jornada, celebrada en el CosmoCaixa, ha servido para compartir el estado de las negociaciones sobre el futuro programa marco y el nuevo Fondo Europeo de Competitividad; y la apertura institucional ha contado con el director general de Asuntos de la UE de la Generalitat, Gerard Vives, y el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro.

El investigador del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob) Héctor Sánchez ha expuesto el contexto político europeo actual; y se ha celebrado una sesión sobre prioridades, retos y orientación política y otra sobre una "nueva arquitectura de la financiación europea".