Moret (Diputación de Barcelona) pide poner por delante aquello que une a Catalunya

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha participado este viernes en la ofrenda al monumento Rafael Casanova por la Diada - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha destacado este viernes "la importancia de hacer avanzar Catalunya" poniendo por delante aquello que une a la sociedad catalana.

Tras la tradicional ofrenda al monumento Rafael Casanova por la Diada, la también viceprimera secretaria y portavoz del PSC ha recordado la primera manifestación autorizada por la Diada celebrada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) hace 50 años, ha informado la corporación en un comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la institución, Candela López, ha participado en la ofrenda floral en la tumba de Rafael Casanova en Sant Boi de Llobregat.