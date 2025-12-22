Moret (PSC) asume el "mal resultado" en Extremadura y culpa al PP del crecimiento de Vox

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha admitido este lunes el "mal resultado" de los socialistas en las elecciones en Extremadura y ha culpado al PP del incremento de Vox en esta comunidad.

"Tenemos a un presidenta María Guardiola que convocó para tener mayoría absoluta y no depender de Vox, y lo que ha conseguido es lo contrario. Guardiola y (Alberto Núñez) Feijóo han conseguido ser más rehén y depender aún más de la ultraderecha", ha lamentado en rueda de prensa.

Según Moret, el PP ha querido sustituir los planteamientos "más radicales y conservadores" de Vox y, a su juicio, las elecciones en Extremadura han acabado dando aire a los discursos de los de Santiago Abascal.

Sin querer concretar qué deben hacer los socialistas en Extremadura, ha manifestado que espera que no haya un efecto contagio en las próximas contiendas electorales: "Creo que no tiene por qué replicarse en otras convocatorias".

Al preguntársele si cree que los casos de presunta corrupción y de acoso sexual han afectado a los resultados, ha defendido que han dejado claro que practican "tolerancia cero con la corrupción y con las conductas machistas".

CAMBIOS EN EL GOBIERNO

También ha aprovechado para agradecer el trabajo de la ya exministra y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría y le ha deseado suerte en su candidatura a las elecciones en Aragón, y ha felicitado a la ministra Elma Saiz por asumir la portavocía y el nombramiento de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Formación Profesional.

Sobre la situación en Badalona (Barcelona), ha expresado su apoyo a la labor que está llevando a cabo el Govern porque, según Moret, está centrada en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables, sobre todo en dar respuestas a la emergencia habitacional, y en trabajar por la convivencia y la cohesión social.