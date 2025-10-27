Moret (PSC) defiende que Sánchez cumple con Junts y les pide no anteponer "intereses partidistas"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez ha cumplido y está cumpliendo los compromisos adquiridos con Junts, y ha pedido al partido, que este lunes ha acordado romper con el PSOE, que actúe pensando en los intereses de Catalunya y no antepongan "sus intereses partidistas".

En una rueda de prensa desde la sede del partido, ha sostenido que el Gobierno ha adoptado "mejoras objetivas" para mejorar la vida de los españoles y catalanes, y ha ejemplificado el cumplimiento de los acuerdos con la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía, aunque todavía no se le ha aplicado al líder de Junts, Carles Puigdemont.

También ha citado las gestiones para la oficialidad del catalán en la Unión Europea --nunca se ha estado tan cerca de conseguirlo, ha defendido-- y la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya, que "depende también de las mayorías del Congreso".

CONCRETAR LA RUTURA

Moret ha descartado avanzar los siguientes pasos a dar por parte del PSC hasta conocer la concreción de la ruptura de los de Puigdemont: "Aún no sabemos qué significa romper", ha sostenido la portavoz socialista.

"Cuando sepamos exactamente de qué estamos hablando, pues, evidentemente, se valorará y también se tomarán las decisiones oportunas", ha defendido, en referencia a la continuidad de lo acordado con Junts.

Preguntada por si, a pesar de la ruptura, someterían eventualmente estas medidas pactadas con Junts a votación en el Congreso, ha respondido: "Hay políticas públicas que son buenas para España y que, evidentemente, si son buenas para España y Cataluña, tendrán que continuar".

FINANCIACIÓN Y VIVIENDA

Moret se ha referido también tanto a la financiación singular para Catalunya, compromiso adquirido con ERC, y a las políticas de vivienda acordadas con los Comuns, condiciones de ambos partidos para negociar los Presupuestos de la Generalitat con el Govern.

Respecto al estado de las negociaciones sobre la financiación singular para Catalunya, ha dicho que se encuentra en una fase de "trabajo intenso" para presentar públicamente la propuesta.

Sobre vivienda, no ha dado detalles del acuerdo que rubricarán este lunes por la tarde el Govern y los Comuns respecto a la creación de una unidad antidesahucios, pero ha sostenido que el Govern adopta medidas para "rescatar de las lógicas especulativas" la vivienda, en referencia a la propuesta que el Ejecutivo está estudiando sobre prohibir la compra de vivienda con fines especulativos.

ANNA BALLETBÒ

Finalmente, Moret ha trasladado su consternación por el reciente fallecimiento de la periodista exdiputada del PSC Anna Balletbò, fallecida el pasado viernes a los 82 años, y que ha defendido como una mujer "fuerte, valiente y decidida", y como referente del socialismo catalán y español.

"Ha estado luchando en favor de los valores de la democracia, y representando la voz de las mujeres en los momentos más difíciles de su representatividad en las instituciones, y en que las mujeres estaban abocadas al silencio en el ámbito público. Fue una voz referente", ha resumido.