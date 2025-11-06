La mortalidad hospitalaria por sepsis se reduce un 30% en Catalunya en 20 años

GIRONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con sepsis en Catalunya se ha reducido en un 30% los últimos años, si bien los casos se han triplicado, según un estudio publicado en la revista 'Critical Care'.

Es uno de los datos presentados durante el Congrés Català del Codi Sèpsia, celebrado este jueves en Girona, que ha reunido profesionales de todo el territorio para compartir experiencias y debatir sobre los avances en la detección y el tratamiento de la sepsis, informa el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) en un comunicado.

Entre 2005 y 2019, según el mismo estudio, se detectaron en Catalunya un total de 296.554 casos de sepsis, lo que representa un 2,5% total de altas hospitalarias, con una mortalidad global que ha caído del 25,7% al 17,9%.

BAJADA DE LA MORTALIDAD

La reducción de la mortalidad puede atribuirse, entre otros, a la implantación del Codi Sèpsia, implantado en 2015, que he mejorado la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad grave.

Su objetivo es facilitar la detección precoz de la sepsis para inicar el tratamiento adecuado inmediato y asegurar la derivación de los pacientes que no responden al tratamiento inicial hacia centros asistenciales de mayor nivel con UCIs.

El descenso también se explica por la detección más rápida de los casos, un mejor control de la fuente de infección y tratamientos más eficaces iniciados más precozmente para restaurar la función de los órganos.