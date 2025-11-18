Los Mossos investigan las causas del incendio en un asentamiento en Barcelona

Asentamiento que ha quedado calcinado este martes por la mañana cerca del puente de Bac de Roda - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Policía Científica de los Mossos d'Esquadra está realizando una inspección ocular en la calle Bac de Roda, cerca de La Sagrera en el distrito de Sant Martí en Barcelona, para esclarecer las causas del incendio en un asentamiento registrado este martes por la mañana, y así verificar si ha sido provocado o se trata de un accidente, según ha podido confirmar Europa Press.

El fuego ha dejado dos heridos menos graves, uno trasladado al Hospital Vall d'Hebron y otro que ha sido dado de alta en el mismo lugar de los hechos, a donde han acudido cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques, así como varias patrullas de la policía catalana y la Guàrdia Urbana (GUB).

En total, se han movilizado 10 dotaciones del cuerpo de Bombers de Barcelona, que han controlado el fuego cerca de las 08.19 horas, y fuentes municipales han explicado a Europa Press que han ardido unas 6 barracas.