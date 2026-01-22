Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por la muerte violenta de una mujer este jueves por la tarde en el municipio barcelonés de L'Hospitalet de Llobregat.

Alrededor de las 19.00 horas, los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de una persona que informaba de una discusión en el interior de un local. Rápidamente, los agentes llegaron al lugar y localizaron a una mujer muerta con signos de violencia.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos, según han confirmado en un comunicado.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.