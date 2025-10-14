Los Mossos revisan cerca de 900 vehículos en un 'macrocontrol' de tráfico en Ripoll (Girona)

Archivo - Los Mossos d'Esquadra despliegan un control policial en una imagen de archivo. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, junto con la Policía Local de Ripoll (Girona), realizaron el pasado 9 de octubre un 'macrocontrol' de tráfico en la C-17 donde se revisaron cerca de 900 vehículos con unos 40 efectivos, con el objetivo de realizar un control de transportes, velocidad, alcohol y drogas, así como inspecciones de vehículos y documentación y la seguridad ciudadana.

En total, se interpusieron 4 denuncias de transportes, se realizaron 71 pruebas de detección de alcohol y drogas --con cinco positivos-- y se denunciaron 17 vehículos por superar los 100 km/h de la vía, siendo la velocidad más alta 142 km/h, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

En cuanto a distracciones al volante, de 70 vehículos vigilados, 17 fueron denunciados, y también se instruyeron dos atestados contra la seguridad vial --uno de ellos con pérdida del permiso de conducir por no tener puntos-- y Policía Nacional identificó a 12 personas, tres de ellas citadas por el procedimiento ordinario de expulsión de acuerdo con la Ley de Extranjería.