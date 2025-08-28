Un motorista muerto en la carretera de la Rabassada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una moto murió este miércoles en la carretera de la Rabassada (BP-1417) a la altura de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en un accidente que se produció el miércoles en el punto kilonétrico 5,7 de la vía, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este jueves en un comunicado.

Por causas que se investigan, la moto de un vecino de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) de 29 años, colisionó con un turismo, y a consecuencia del choque, murió.

También resultaron heridas 3 personas: 1 en estado grave trasladada al hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), y 2 heridas leves trasladadas al hospital de Granollers (Barcelona).

El aviso sobre el accidente se recibió a las 20.19 horas y la vía se mantuvo cortada hasta las 03.08 horas de la madrugada de este jueves, en un suceso que activó 9 patrullas de Mossos d'Esquadra, 3 de Bombers de la Generalitat, y 5 del Servei de Emergències Mèdiques (SEM).

Este año 2025 han muerto 94 personas en accidentes de tráfico, 29 de las cuales motoristas, según datos provisionales del SCT.