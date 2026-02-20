Muere a los 88 años el artista suizo Peter Stämpfli, vinculado a Sitges (Barcelona)

El artista Peter Stämpfli - CARLES CASTRO/FUNDACIÓ STÄMPFLI

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista suizo Peter Stämpfli, referencia del pop art y con vinculación estrecha a la ciudad de Sitges (Barcelona) donde tiene su fundación, murió el jueves a los 88 años en París, informa este viernes la Fundación Stämpfli en un comunicado.

Nacido en Deiswil bei Münchenbuchesee en 1937, su trayectoria artística, en la que navegó por el pop art, la figuración narrativa y la abstracción geométrica, se identificó por la huella del neumático, que marcó su obra desde finales de los años 60.

Stämpfli ha protagonizado una setentena de exposiciones individuales en una veintena de países, en centros como el Pompidou y el Jeu de Peume de París y el Museo de Arte y de Historia de Friburgo (Alemania).

En 1961 se casó con la catalana Anna Maria Torelló y visitó Sitges por primera vez en 1970, localidad en la que compraron una casa como residencia alterna a París y que lo declaró hijo adoptivo en 2004.

En 2006, el matrimonio decidió crear una fundación en la localidad que expusiese arte contemporáneo, que se inauguró en 2011 gracias a la cesión del Mercat del Peix por parte del consistorio y que en 2019 se amplió con un nuevo edificio, albergando un centenar de obras y una treintena en depósito de 65 artistas.