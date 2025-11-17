Muere el acompañante de un turismo en un accidente en la B-24 en Pallejà (Barcelona)

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acompañante de un turismo ha muerto este lunes por la mañana en un accidente en la B-24 en Pallejà (Barcelona), en el que un turismo ha embestido un vehículo de mantenimiento que realizaba tareas de limpieza, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El aviso se ha producido a las 11.10 horas y en el choque también se ha visto implicado otro turismo, y dos personas han resultado heridas menos graves, según las primeras informaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Se han activado seis patrullas de Mossos d'Esquadra, seis unidades del SEM y el servicio de apoyo psicológico, así como cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que están realizando trabajos de excarcelación.