Muere el antropólogo Joan Prat a los 79 años

Joan Prat en una foto de archivo de la URV. - URV

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El antropólogo Joan Prat falleció este martes a los 79 años, informa este miércoles en un comunicado la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la que era catedrático emérito.

Prat, nacido en Celrà (Girona) en 1947, era licenciado y doctorado en Filosofía, y fue fundador del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV.

Su trayectoria incluye más de 200 artículos científicos y 20 libros, así como la Medalla Narcís Monturio de la Generalitat en 2003 y la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d'Universitats en 2021.