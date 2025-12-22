Muere el conductor de un turismo al chocar con un camión en la N-II en el Far d'Empordà (Girona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche ha muerto este lunes al chocar frontalmente en un camión en la N-II en el Far d'Empordà (Girona), en cuyo choque también ha resultado herida la acompañante que iba en el interior del turismo, trasladada al hospital Josep Trueta.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado, los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.26 horas y el conductor era un hombre de 72 años y vecino de Roses (Girona).

El accidente ha sido en el punto kilométrico 752 de la vía y el conductor del camión ha sufrido heridas de poca consideración.