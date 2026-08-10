Muere un hombre de 83 años ahogado en una playa de Roses (Girona)

Archivo - Ambulancias en la sede del SEM.
Archivo - Ambulancias en la sede del SEM.- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 10 agosto 2026 16:49
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GIRONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha muerto ahogado este lunes por la mañana mientras se bañaba en la playa Nova del municipio de Roses (Girona), informa un comunicado de Protecció Civil.

A las 11.15 horas se ha recibido un aviso al teléfono de emergencias 112 alertando de una persona que estaba inconsciente en el agua y que los socorristas le han sacado y llevado hacia la arena para intentar reanimarle.

Hasta el lugar se han desplazado 4 dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que no han podido hacer nada por salvarle la vida, además de tres dotaciones de los Mossos d'Esquadra.

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