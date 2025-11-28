Muere un hombre mientras trabajaba en una empresa de Balaguer (Lleida)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha muerto este viernes en un accidente en una empresa situada en la C-12, en el término municipal de Balaguer (Lleida), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Han recibido el aviso a las 11.38 horas y, por causas que se investigan, el trabajador se ha caído del tejado de un almacén cuando estaba haciendo tareas de mantenimiento, "provocándole heridas de mucha gravedad".

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana e Investigación, de los Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); y los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.