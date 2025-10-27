Muere un hombre en Reus (Tarragona) al chocar con un escaparate y clavarse uno de los cristales

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años murió este sábado en Reus (Tarragona) tras golpearse con el escaparate de un local de la calle Galera y clavarse uno de los cristales rotos en el abdomen, informan fuentes policiales a Europa Press este lunes.

Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona', los hechos sucedieron cerca de las 06.45 horas y una de las hipótesis es que la víctima volvía de fiesta y estaba bajo el efecto de alguna sustancia, por lo que perdió el equilibrio, chocó con fuerza contra el cristal y resultó herido de gravedad por el corte en el abdomen.

La policía catalana confirma que investiga los hechos como un accidente.