Muere un motorista de 43 años en un accidente en la AP-7 en La Granada (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 43 años ha muerto la madrugada de este jueves en un accidente que se ha producido en la AP-7 a la altura de La Granada (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 01.59 horas de que un hombre, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), había tenido un accidente en el punto kilométrico 188,5 de la autopista por causas que se están investigando.

El accidente obligó a activar siete patrullas de los Mossos, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).