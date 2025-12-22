Muere un motorista en un accidente en la A-14 en Torrefarrera (Lleida)

LLEIDA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en un accidente entre un turismo y una motocicleta en la A-14 en Torrefarrera (Lleida) este domingo sobre las 20.34 horas.

Por causas que todavía se están investigando, se produjo un choque entre un turismo y una motocicleta en la que viajaban dos personas y, debido al accidente, falleció el conductor de la motocicleta, vecino de Lleida, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

El acompañante del fallecido y otras dos personas resultaron heridas de menor gravedad.

A raíz del siniestro, se han activado 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 4 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 142 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.