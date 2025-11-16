Muere un motorista en un accidente en la C-1415B en Canovelles (Barcelona)

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista resultó muerto en un accidente la noche de este sábado en el punto quilométrico 10,2 de la C-1415B a la altura de Canovelles (Barcelona).

Por causas que se están investigando un hombre de 39 años y vecino de Badalona (Barcelona) cayó a la vía con la motocicleta y falleció a causa del impacto, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado este domingo.

A causa del accidente se desplazaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers y una unidad del servicio de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y el vial de acceso a la C-17 en Canovelles, en dirección Barcelona, quedó cortado hasta las 23.37 horas.