Muere un motorista en un accidente de tráfico en Sarrià (Barcelona)

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto la tarde de este miércoles después de sufrir un accidente de tráfico en Barcelona en el cruce de la ronda General Mitre y la calle Escoles Pies, en Sarrià, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de un hombre de 57 años que ha muerto después que hacia las 17.50 horas se produjera el incidente en el que se ha visto implicado el propio motorista y un turismo.

Al lugar de los hechos se han desplazado la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana, Bombers de Barcelona y ambulancias del SEM en la que se trata de la sexta víctima mortal en accidente de tráfico en Barcelona en 2025.