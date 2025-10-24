Muere la periodista y exdiputada del PSC Anna Balletbò a los 81 años

Archivo - La diputada, Anna Balletbò firma en el libro de condolencias por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba en Barcelona , en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista, exdiputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', Balletbò (1943), oriunda de Santpedor (Barcelona), fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de 6 legislaturas.

En el asalto al Congreso el 23F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada.

Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat.

En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.