Muere una persona sin hogar en Badalona (Barcelona), la quinta desde el inicio de 2026

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha informado de la muerte de una persona sin hogar el pasado 15 de febrero, la quinta en la ciudad desde comienzos de 2026.

En un apunte en X recogido por Europa Press, el consistorio ha informado de que se trata de un hombre de 60 años, de nacionalidad española y vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

El hombre fue encontrado dentro de un vehículo en el barrio de Puigfred, cerca de la frontera entre Santa Coloma y Badalona y, según informa el Ayuntamiento, constaba contra él una orden de alejamiento de una vecina.