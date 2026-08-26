Mueren las mujeres sobre las que cayó un muro el sábado en Roda de Berà (Tarragona)

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TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Han fallecido las dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, que resultaron heridas en estado crítico el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragona), durante el episodio de fuertes lluvias.

Así lo ha confirmado este miércoles el ayuntamiento de la localidad en una publicación en sus redes sociales recogida por Europa Press, en que confirman el fallecimiento y trasladan su pésame a los familiares y allegados.

El consistorio ha convocado un minuto de silencio la tarde de este miércoles, así como 2 días de luto, este miércoles y el jueves.

Las mujeres fueron rescatadas por los Bombers de la Generalitat tras la caída del muro y trasladadas en estado crítico al hospital en Tarragona, donde finalmente han fallecido.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado también su pésame: "Una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos", ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.