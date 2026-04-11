Los municipios catalanes de costa solicitan 6.285 servicios de temporada para las playas, un 6% más

Grupos de personas en la Playa Nova Icària, a 30 de marzo de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 68 ayuntamientos del litoral catalán han solicitado al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica la autorización para instalar 6.285 usos temporales en sus playas este año, lo que representa un incremento cercano al 6% respecto a la temporada pasada, informa un comunicado la Generalitat este sábado.

Del total de servicios solicitados para las 621 playas y frentes fluviales de Catalunya, la mayoría corresponden a usos no comerciales como servicios sanitarios, rampas de acceso o puntos de información, un 67,5% del conjunto de los servicios solitados.

Las solicitudes para actividades comerciales, que incluyen chiringuitos y alquiler de parasoles o embarcaciones, representan el 32,5% restante, con un total de 2.038 peticiones.

El Departamento de Territorio ha destacado que el aumento de peticiones responde a las nuevas licitaciones de los ayuntamientos y a la incorporación de elementos de adaptación climática, como toldos de grandes dimensiones que actúan como refugios ante las altas temperaturas.

Por ámbitos territoriales, las comarcas de Girona concentran el mayor volumen de servicios con 2.504 solicitudes, seguidas de la demarcación de Barcelona con 1.250, el Penedès con 1.027, el ámbito de Tarragona con 917 y las Terres de l'Ebre con 587 actividades.